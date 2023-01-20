Два сухогруза построит Татарстан совместно с Туркменистаном

Корпорация «Ак Барс» из Татарстана планирует построить два сухогруза совместно с судостроительным заводом «Балкан» из Туркменистана. Об этом рассказал гендиректор агентства транспорта и связи при правительстве Туркменистана Мамметхан Чакыев.

Стороны подписали совместный меморандум. Сейчас проводятся процедуры для составления контракта и старта реализации проекта.

По словам главы МИД Туркменистана Рашида Мередова, которые приводит Inkazan.ru, страна готова рассмотреть предложения о размещении заказов на строительство судов, в том числе и на российских верфях.

Ранее сообщалось, что на поддержку российского флота планируют выделить 65 млрд рублей. Сумму по поручению вице-премьера Дениса Мантурова заложили в федеральный бюджет на 2023–2025 годы.