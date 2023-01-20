Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности страны ход спецоперации по защите жителей Донбасса. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели», — добавил он.

По его словам, президент также рассказал участникм о своих недавних телефонных международных контактах. Кроме того, на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономической повестки дня.

Песков отметил, что на встрече были представители Совета Федерации, Госдумы, Совета безопасности, Кремля, МВД, МИД, ФСБ и другие.

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