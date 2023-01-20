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Мир
В Киевской области произошел пожар в храме УПЦ

В Киевской области произошел пожар в храме УПЦ

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В храме Украинской православной церкви (УПЦ) в Бориспольском районе Киевской области произошел пожар. Об этом 20 января сообщает издание Klymenko Time в своем Telegram-канале.

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«В Бориспольком районе Киевской области горит храм УПЦ <…>. На месте работают спасатели, причины возгорания устанавливаются», — сообщает издание.

По предварительной информации, пожар начался в здании Николаевской церкви.

Ранее, 19 января, украинские власти передали в Верховную раду законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций под управлением Московского патриархата. По словам представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука, данный законопроект направлен на «обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защите национальных интересов».

До этого, 17 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН обсуждалась тема гонений на каноническую УПЦ. Слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Он заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что провокационные действия властей Украины, в том числе и религиозные гонения в отношении граждан страны, лишь отдаляют мирное урегулирование конфликта.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Так, 23 ноября появилась информация о том, что СБУ завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

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