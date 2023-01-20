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Рейтинг самых знаковых дорог составили в Тамбовской области

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Фото: riavrn.ru
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В Тамбовской области составили рейтинг самых знаковых дорог 2022 года. Речь идет о трассах и магистралях, отремонтированных и реконструированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Звание «Самый первый» получил мост через реку Сержала в Моршанском районе. Его открыли после ремонта в мае 2022 года. «Самыми туристическими и протяденными» признали два участка дороги, которые ведут к музею-заповеднику Рахманинова «Ивановка». Подрядчики отремонтировали 32,4 км дорог.

Звание «Самая долгожданная» досталось дороге Моршанск – Пичаево в Моршанском районе. До этого она лидировала в голосовании на сайте «Карта убитых дорог» Тамбовской области. Ремонт участка протяженностью более 16 км до сих пор продолжается. «Самой безопасной» признали дорогу Тамбов – Пенза – Калаис – Шиновка – Кирсанов в Кирсановском районе.

Статус «Самая социально значимая» получила улица Советская в Тамбове. Однако, как пишет ИА «ОнлайнТамбов.Ру», ремонт этой улицы так и не завершили в установленный срок, к 1 октября 2022 года. В декабре власти расторгли контракт с подрядчиком по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что в городе Уварово в Тамбовской области отремонтировали спортзал первого корпуса лицея имени Данилова. Работы прошли в рамках нацпроекта «Образование».

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