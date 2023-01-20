Количество лосей увеличилось в Карелии

В Карелии увеличилась популяция лосей. Этих животных на территории республики стало на четверть больше. Данные обнародовали на встрече егерей, охотников и представителей региональных министерств природного хозяйства и сельского хозяйства.

В администрации Сортавалы рассказали, что численность лосей выросла на 25%. Это может быть результатом успешной борьбы с таким явлением, как браконьерство. Также в числе причин роста популяции называют формирование кормовых баз, проведение мероприятий, направленных на контроль численности животных, пишет ИА «Карелinform».

В середине января МВД по Пряжинскому району Карелии сообщило об обнаруженных в лесу останков двух лосей. Полицейские прибыли на место для установления обстоятельств случившегося. Как выяснилось, в декабре местные жители получили лицензию на отстрел одного лося, но застрелили двух. Они решили никому не сообщать о превышении разрешенного количества добычи.

Ранее на территории Карелии началась охота на волков. Она стартовала после многочисленных обращений жителей о выходе хищников к населенным пунктам. Разрешения на отстрел выдаются наиболее опытным охотникам.