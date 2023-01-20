Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Туризм
Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля
Мир
В ЕС заявили об исчерпании своих запасов советских вооружений
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации по защите Донбасса
Мир
Глава Пентагона указал на «переломный момент» в украинском конфликте
Армия
Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 40 человек
Мир
Футболист Алвес будет арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии
Политика
В Госдуме указали на абсурдную и бессмысленную санкционную политику Запада
Мир
В ФРГ закрыли дочернюю компанию Nord Stream 2 AG
Армия
Песков переадресовал в МО вопрос о якобы установке систем ПВО в Москве
Авто
В России планируют выпускать до 3 тыс. Lada Granta CNG в год
Мир
В Киевской области произошел пожар в храме УПЦ

В ЕС заявили об исчерпании своих запасов советских вооружений

Министр по европейским делам Чехии Бек: мы полностью опустошили свои запасы советских вооружений
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Norbert Michalke
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Европейского союза (ЕС) исчерпали запасы советского оружия. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек в пятницу, 20 января, на панельной дискуссии об отношениях с РФ на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

«Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений», — сообщил министр во время дискуссии, трансляция которой велась на сайте форума.

Он также отметил, что надеется на то, что на встрече контактной группы под председательством США в Рамштайне будет достигнуто многостороннее соглашение о поставках новых вооружений Киеву.

«И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим», — сказал Бек.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Днем ранее Песков отмечал, что поставки Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Это, по словам пресс-секретаря президента РФ, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

20 января на военной базе Рамштайн министры обороны западных государств обсудят новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023