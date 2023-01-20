В ЕС заявили об исчерпании своих запасов советских вооружений

Страны Европейского союза (ЕС) исчерпали запасы советского оружия. Об этом заявил министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек в пятницу, 20 января, на панельной дискуссии об отношениях с РФ на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

«Мы, к сожалению, полностью опустошили свои запасы советских вооружений», — сообщил министр во время дискуссии, трансляция которой велась на сайте форума.

Он также отметил, что надеется на то, что на встрече контактной группы под председательством США в Рамштайне будет достигнуто многостороннее соглашение о поставках новых вооружений Киеву.

«И для меня ясно, что единственный путь вперед, к сожалению — это вооружать, вооружать и вооружать Украину и вооружаться самим», — сказал Бек.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Днем ранее Песков отмечал, что поставки Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Это, по словам пресс-секретаря президента РФ, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

20 января на военной базе Рамштайн министры обороны западных государств обсудят новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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