Два населенных пункта ликвидируют в Челябинской области
Два населенных пункта ликвидируют в Саткинском районе Челябинской области. Соответствующий вопрос рассмотрит законодательное собрание региона.
Речь идет о поселках Речная и Брусничный. В населенных пунктах отсутствуют люди, зарегистрированные по месту жительства. Поселки подлежат исключению из перечня муниципальных образований, пишет ИА «Ура.ру».
Решение о ликвидации принято в связи с отсутствием записей о земельных участках, жилых зданиях и зарегистрированных жителях. Граждане покинули поселки, так как в них отсутствовала инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае планируют ликвидировать три района в рамках муниципальной реформы. Создание единой администрации позволит снизить затраты на содержание административного аппарата и проведение местных выборов.