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Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 40 человек

Минобороны: потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 40 человек
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Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
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На краснолиманском направлении потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки превысили 40 военнослужащих, в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидирован склад с боеприпасами. Об этом сообщает Министерство обороны России в пятницу, 20 января.

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«На краснолиманском направлении огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Макеевка Луганской Народной Республики, а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества», — сказано в сообщении ведомства.

Российские военные нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. На купянском направлении за сутки Украина лишилась до 30 военнослужащих.

«Нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30», — уточняет российское оборонное министерство.

19 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что военные РФ заняли более выгодные рубежи на южно-донецком направлении. Он уведомил об уничижении более 30 украинских военнослужащих. Также Конашенков сообщил о нанесенном ВС РФ поражении ВСУ у трех населенных пунктов на донецком направлении: Галицыновки, Красногоровки и Невельского.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается.

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