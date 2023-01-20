Ежемесячная аудитория Почты Mail.ru выросла до 51 млн человек

Почта Mail.ru остается неоспоримым лидером в России с большим отрывом опережая конкурентов по показателям и темпу роста. Ежемесячная аудитория Почты по результатам декабря 2022 года составила 51 млн человек (+6% относительно 2021 года).

Ежемесячная аудитория облачного хранилища Облако Mail.ru в России по итогам 2022 года выросла до 23 млн* человек, (+ 57% относительно 2021 года), а ежедневная достигла отметки в 2,5 млн, показав рост на 90%, что является самым большим показателем роста в категории.

Росту аудитории сервисов способствовала серия больших обновлений продуктов Mail.ru. Почта и Облако теперь объединены единым виртуальным хранилищем, в которое автоматически попадают файлы и вложения из писем. Все документы, фотографии и видео надежно защищены, а доступ к ним всегда под рукой в любой точке мира и с любого устройства. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть может отбирать лучшие кадры и формировать из них подборки любимых воспоминаний пользователя и легко делиться ими с близкими.

Сервисы Mail.ru стали еще более удобными и функциональными. Технологии машинного обучения и нейросетей в Почте Mail.ru помогают быстро распределять входящие по папкам, чтобы не потерять важное, и автоматически удалять старые письма, а также создавать в Календаре события на основе содержимого писем — так пользователь не пропустит встречу.

* Данные Mediascope Cross Web, Dec 2022.