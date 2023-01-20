Штаб теробороны ДНР заявил, что российские силы освободили село Клещеевка под Артемовском

Российские военные освободили село Клещеевка под Артемовском (укр. название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 января сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 20 января 2023 года на территории ДНР российские войска освободили Клещеевку», — говорится в Telegram-канале штаба.

Накануне, 19 января, в пресс-службе основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина сообщили о взятии Клещеевки под контроль. Как отметил Пригожин, вокруг населенного пункта идут ожесточенные бои, украинские военные работают четко и слаженно. Несмотря на это, сотрудники «Вагнера» всё равно намерены взять Артемовск под свой контроль, заявил он.

В тот же день сотрудник ЧВК «Вагнер» сообщил, что Киев перебрасывает тыловые войска в Артемовск в связи с серьезными потерями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении.

Тогда же, 19 января, заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Апты Алаудинов рассказал, что солдаты ВСУ под Артемовском зажаты формированиями ВС РФ со всех сторон.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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