Более 2 млн рублей получит Томск на развитие паркура в 2023 году
Грант в размере 2,05 млн рублей выиграла Федерация скейтбординга, Велоспорта ВМХ и экстремальных видов спорта Томской области. Деньги пойдут на развитие паркура в азиатской части России в 2023 году.
В частности, в этом году планируется провести соревнования в Томске, Красноярске и Новосибирске и отремонтировать две паркур-площадки, рассказал РИА «Томск» президент общественной организации Виктор Пак. Он уточнил, что проект «Столица паркура» рассчитан на 2023 год.
Помимо грантовых средств, планируется поддержка спонсоров, городской администрации и привлечение собственных средств организаторов соревнований. Речь идет о сумме в размере 1,1 млн рублей.
Ранее на нижней террасе Лагерного сада в Томске был построен памп-трек, площадка для паркура и других видов спорта. Также появилась тропа, соединяющая Лагерный сад и стадион «Буревестник».