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Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье при нацистской оккупации в годы ВОВ

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Ставропольский краевой суд вынес постановление о признании геноцидомом зверств нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. На судебном заседании 20 января еще раз прозвучало, что немецкими оккупационными властями на Ставрополье массово уничтожались граждане СССР и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний.

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«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, <…> а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп», — говорится в решении судьи.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, в регионе во время Великой Отечественной войны в результате массовых убийств погибли 28 тыс. мирных жителей, а также 274 военнопленных.

Кроме того, отмечалось, что еще помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов сообщал, что нацисты впервые использовали душегубки для массового уничтожения людей именно на Ставрополье.

Прокуратура Ставропольского края по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова направляла в краевой суд заявление об установлении факта геноцида народов СССР, совершенного на территории региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, ранее, 10 ноября 2022 года. Отмечалось, что для этого были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных советских граждан, военнопленных и партизан.

В частности, известно, что 12 августа 1942 года в Ставрополе фашисты, собрав на привокзальной площади 3,5 тыс. жителей города, перевезли их в район аэродрома и расстреляли. В 1943 году в городе Минеральные Воды были массово расстреляны и отравлены удушающим газом 6,3 тыс. мирных граждан.

Ранее, 20 октября 2022 года, сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.

В октябре 2020 года в Новгородской области начался первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы ВОВ. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен этой войны.

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