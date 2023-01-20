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В Минэкономразвития рассказали о возможностях роста для российских предприятий

Минэкономразвития: уход иностранных компаний с рынка РФ освободил ниши для российских предприятий малого и среднего бизнеса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Уход иностранных компаний с российского рынка освободил ниши для предприятий малого и среднего бизнеса, которые успешно этим пользуются, рассказали «Известиям» 20 января в Министерстве экономического развития РФ.

Сводная касса: у 45% микропредприятий в 2022 году сократилась выручка
Почему пострадал малый и средний бизнес и помог ли рынку уход иностранных компаний

«В поиске новых поставщиков предприятия оптимизировали бизнес-процессы и налаживали логистические маршруты. Это непростой процесс, но и он создает возможности роста для новых отечественных участников рынка», — отметили в ведомстве.

В Минэкономразвития привели данные контрольно-кассовой техники, согласно которым выручка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в прошлом году выросла почти на 13% по сравнению с 2021-м.

«В условиях беспрецедентного давления на экономику извне ситуация в секторе остается стабильной. По сравнению с январем прошлого года количество субъектов МСП увеличилось — с 5,8 млн до почти 6 млн в январе 2023 года», — добавили там.

Комментируя негативную динамику по выручке в секторе микробизнеса, в министерстве уточнили, что сектор МСП является наиболее чувствительным к экономическим изменениям, потребительской активности россиян.

«Учитывая, что 96% сектора МСП составляют микропредприятия, то существует вероятность влияния внешних факторов на показатели. Для нейтрализации негативных факторов Минэкономразвития регулярно донастраивает меры поддержки малого и среднего бизнеса», — рассказали в Минэкономразвития.

Ранее 20 января сообщалось, что, согласно совместному исследованию ПСБ, «Опоры России» и Magram Market Research, в сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки прошлого года сильнее всего затронули микропредприятия. Из них 45% заявили о сокращении выручки по сравнению с 2021-м. Еще 27,5% представителей микробизнеса заявили, что их доходы не изменились, и 27,5% — что они увеличились.

19 декабря сообщалось, что представители МСП получили возможность упрощенного доступа к мерам государственной поддержки благодаря цифровому профилю предпринимателя.

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