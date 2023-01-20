Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля

Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило министерство культуры и туризма КНР.

Ведомство уточнило, что возобновятся туристические поездки для организованных групп, а также сервис «авиабилет + отель», пишет «Ридус».

В списке также находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР, уточняет RT.

11 января посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай готовы и работают над скорейшим восстановлением взаимных поездок граждан.

По его словам, китайская сторона в новых исторических условиях готова углублять всесторонне стратегическое взаимодействие с Россией.

Посол напомнил, что в поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина в адрес президента РФ Владимира Путина по случаю Нового года говорилось, что в 2023 году «откроются новые возможности для развития китайско-российских отношений».

10 января Ассоциация туроператоров России сообщила, что на сайтах некоторых российских туроператоров начали появляться турпакеты в Китай. Однако приобрести их смогут только те граждане РФ, у которых уже есть китайская виза.

В тот же день пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу России и Китая в Приморском крае. Всего в этот день в обе стороны заехали 28 человек.

Российский лидер Владимир Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.