Две школы и два детсада возведут в Свободном в Приамурье к 2025 году
В городе Свободный в Амурской области до конца 2024 года планируют возвести две новых школы и два детских сада. Об этом глава города Владимир Константинов рассказал в своем Telegram-канале.
Новая школа на 900 мест появится в микрорайоне Алексеевский на севере города. Там же возведут детсад на 350 воспитанников.
Еще одну школу построят в микрорайоне Южный. Известно, что она будет рассчитана на 528 учащихся, пишет Амурская Служба Новостей. Контракт с подрядчиком уже заключен, он возведет объект под ключ. В этом же микрорайоне запланировано строительство детсада на 350 мест.
В Благовещенске (Амурская область) с 1 апреля начнется запись в самую большую новую школу города, рассчитанную на 1,5 тыс. мест. Ожидается, что первых учеников она примет уже 1 сентября 2023 года.