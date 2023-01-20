В ФРГ закрыли дочернюю компанию Nord Stream 2 AG

В ФРГ закрыли «дочку» компании Nord Stream 2 AG — Gas for Europe, которая должна была управлять германским отрезком трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сообщил портал t-online в пятницу, 20 декабря.

«Немецкая компания Gas for Europe, оператор российского газопровода СП-2, ликвидирована», — говорится в материале.

Как сообщается, компания прекратила существование 1 января 2023 года.

Отмечается, что Gas for Europe была создана 26 января 2022 года в ходе процесса сертификации газопровода, которая так и не была завершена.

Компания должна была стать независимым оператором участка газопровода СП-2 в Германии в соответствии с законом страны. Но ее сертификация была остановлена в конце февраля 2022 года после начала проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Днем ранее вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с журналистами заявил, что на данный момент газопроводы СП и СП-2 всё еще проходят стадию обследования и окончательных заключений по вопросу их целостности сейчас нет.

До этого, в конце декабря 2022 года, компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопроводов СП и СП-2, а также восстановления подачи газа. Кроме того, специалисты изучают, как долго трубы с повреждениями способны выдерживать воздействие соленой воды.

25 декабря Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» сохраняется, но на это нужны деньги и время.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. В районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. На следующий день Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсий, обнаружив в местах утечек остатки взрывчатки.

Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на страны, которым выгодно разрушение «Северных потоков» и «которые фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры». Аварию на «Северных потоках» он назвал актом государственного терроризма.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.