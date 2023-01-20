Германист объяснил позицию ФРГ по поводу поставок танков на Украину

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в пятницу, 20 января, в беседе с «Известиями» объяснил позицию Германии в отношении поставок танков Leopard 2 на Украину.

Ранее в этот день вице-канцлер Германии и министр экономики страны Роберт Хабек заявил, что Берлин неохотно реагирует на требования западных стран поставить Украине танки Leopard 2, так как у страны есть собственная история. По его словам, если бы США поставили бы танки Abrams первыми, то это «существенно облегчило бы задачу».

Как отметил Соколов, это «своеобразная вывернутая наизнанку концепция мультилатерализма», которую озвучивали немецкие политики при последнем сроке бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Однако если раньше в основном имелось в виду то, что Германия будет своим союзникам, прежде всего европейским, помогать взаимодействовать, чтобы вместе приходить к общим решениям, которые были бы удобны для всех, то теперь здесь эту концепцию поворачивают уже к Соединенным Штатам Америки — «если вы хотите поддерживать Украину военным путем за счет поставки новейших танков, то давайте делать это все вместе. Мы же союзники, мы же коллективный Запад», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, таким образом Германия пытается уйти из авангарда этой военной поддержки Украины, хотя и является первой страной по объему военной помощи Киеву внутри стран ЕС. Именно поэтому Берлин пытается придумать разные идеологические конструкции, которые бы сделали решение об отмене поставок танков на Украину приемлемым, считает германист.

«Обращение к историческим аргументам в таком разрезе не вполне характерно для современных [представителей партии] «зеленых». И тем не менее Хабек обращается к этому — якобы из за специфических страниц немецкого прошлого немецкая инициатива о поставке танков на Украину, безусловно, будет воспринята, мягко говоря, неоднозначно. В Берлине это понимают и поэтому вежливо пропускают вперед Соединенные Штаты Америки», — заключил Соколов.

Ранее в пятницу стало известно, что группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. По данным газеты Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

19 января телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой, новым министром обороны ФРГ Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

Ранее, 18 января, немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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