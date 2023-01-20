С улиц Калуги начали убирать новогодние украшения
На улицах Калуги началась уборка новогодних украшений. Об этом в пятницу, 20 января, пишет газета «Весть» со ссылкой на сообщение управления городского хозяйства в социальной сети «ВКонтакте».
В городе убирают в первую очередь искусственные ели. Вместе с декорациями и гирляндами их отправляют на хранения в специальные помещения.
Как отметили в управлении, большинство конструкций снова будут использованы в следующем году. Перед установкой их почистят и при необходимости отремонтируют.
Ранее, 10 января, сообщалось, что в Московской области действует 230 пунктов приема новогодних деревьев. Сдать елку на переработку можно будет до 20 февраля.