Липецкая «дочка» китайской компании планирует построить в регионе завод по переработке зерна

Липецкая «дочка» китайской компании Angel Yeast Co., Ltd — ООО «Ангел Ист Рус» — запланировала построить в регионе завод по глубокой переработке зерна. Об этом пишет в пятницу, 20 января, ИА «Абирег» со ссылкой на власти Липецкой области.

Как отмечается в материале, стоимость строительства составит около 10 млрд рублей.

Планируется, что завод появится в Данкове, где располагается уже действующее предприятие фирмы.

При реализации объекта в регионе появится 400 новых рабочих мест.

Компания Angel Yeast Co., Ltd была основана в Китае в 1986 году. Сейчас в нее входят восемь заводов в Китае и по одному — в Египте и России. Компания поставляет в РФ сухие и прессованные хлебопекарные, спиртовые и кормовые дрожжи, органические удобрения и другую продукцию.