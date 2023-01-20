Женщина пострадала при пожаре в жилом доме в Якутии
В Нерюнгринском районе Якутии в результате пожара в жилом доме пострадала 44-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по республике.
Информация о возгорании поступила в ведомство 20 января в 5:02, горел двухэтажный жилой дома на улице Гагарина в поселке Чульман. Спасатели прибыли через восемь минут, к этому моменту в одной из квартир наблюдалось сильное задымление, пишет ИА SakhaNews.
В результате пострадала 44-летняя женщина. Информация о ее состоянии не приводится. В квартире повреждены потолки и имущество на площади 30 кв. м. Из горящего дома также были эвакуированы три человека.
Как уточняет ИА YakutiaMedia, в тушении были задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Обстоятельства возгорания устанавливаются.
В ночь на 20 января пожар произошел в автосервисе в Якутске. Огнем было уничтожено семь автомобилей.