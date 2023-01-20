Пожилой мужчина погиб при пожаре в нежилом здании в Оренбуржье
Тело мужчины обнаружили после пожара в нежилом здании в Оренбургской области. Причины возгорания устанавливает МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в ночь на 20 января в селе Покровка. На улице Победы загорелось нежилое здание. В ликвидации горения участвовали шесть человек, им удалось сбить пламя за 20 минут. Площадь пожара составила 3 кв. м. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».
Очаг возгорания находился возле кровати, на которой спал мужчина 1957 года рождения. В результате пожара пенсионер погиб.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в дачном доме в селе Красная Горка в Омской области. В результате пожара погиб 52-летний мужчина, 44-летняя женщина, а также неопознанный мужчина.