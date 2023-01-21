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Раскулачные слои: затея миллиардеров и промашка президента ЕП

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Getty Images/VukasS
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Что хорошего вдруг удумали мировые богачи, как кенийские власти наступают на китайские грабли времен Мао и с какой целью Ким Чен Ын повышает роль женщин в обществе. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

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Богатейшие люди планеты не раз проявляли свою щедрость, жертвуя немалые суммы на благотворительность. Однако в публичном пространстве никогда особо не бывало историй, чтобы сверхбогатые радовались повышению налогов на их доходы. На этой неделе произошло нечто невероятное — 205 миллионеров и миллиардеров из 13 стран сами выступили с предложением к правительствам обложить богачей отдельным налогом в пользу бедных.

В коллективном письме, озаглавленном «Цена чрезмерного богатства» и представленном на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме, две сотни самонареченных «патриотических миллионеров» написали буквально следующее: «История последних пяти десятилетий — это история богатства, которое течет только вверх. За последние несколько лет эта тенденция значительно ускорилась… Вы, наши представители по всему миру, должны обложить налогом нас, сверхбогатых, и вы должны начать прямо сейчас».

Раскулачные слои
форум
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Идея прозвучала вскоре после публикации доклада исследовательской компании Oxfam, которая много лет занимается изучением проблем неравенства. В нем отмечено, что с начала пандемии две трети всего нового богатства ушло в руки 1% самых обеспеченных людей, то есть и без того небедные за прошедшие два года заработали почти вдвое больше, чем остальные 99% населения мира. И согласно расчетам Oxfam, налог в размере до 5% на мировых мультимиллионеров и миллиардеров собрал бы порядка $1,7 трлн в год — сумму, достаточную для того, чтобы вытащить из нищеты 2 млрд человек и профинансировать глобальный план по искоренению голода.

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Одно лечат, другое калечат

В 1958 году Китай развернул масштабную кампанию по борьбе с вредителями, главными из которых сочли воробьев — именно их объявили главной угрозой посевам зерновых. За год, по примерным оценкам, в стране было уничтожено порядка 2 млрд пернатых: население с энтузиазмом убивало птиц палками, камнями и рогатками. Понять, что линия на истребление была в корне неверной, китайцы смогли лишь пару лет спустя, когда без воробьев все урожаи оказались съедены вредоносными насекомыми.

В 2023 году нечто похожее происходит в Кении. Из-за долгой засухи на Африканском Роге, приведшей к сокращению растительности с семенами, птицы, именуемые красноклювыми келеями, стали всё чаще совершать налеты на поля с зерном. Они уничтожили около 300 акров рисовых полей, грозя в перспективе фермерам западной Кении потерей около 60 т зерна. И правительство решило уничтожить порядка 6 млн летающих троглодитов. Правда, уже не с помощью палок и камней, а посредством опрыскивания полей фосфатным пестицидом — фентионом.

Раскулачные слои
обработка
Фото: Global Look Press/James Wakibia

Но у такого метода борьбы с пернатыми нашлись и весьма серьезные побочные эффекты. Как заметили ученые, это вещество токсично для человека и других организмов, его использование чревато загрязнением окружающей среды и массовой гибелью других видов птиц и животных, включая исчезающих видов хищников. Кроме того, на пшеничные поля птицы преимущественно прилетают затем, чтобы съесть не само зерно, а насекомых, которые питаются пшеницей.

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Пока фентион не запрещен официально, но эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Программы ООН по окружающей среде рассматривают возможность включения этого вещества в список пестицидов и промышленных химикатов, запрещенных или строго ограниченных по экологическим соображениям или соображениям здоровья.

Край гендерного равенства

Только ленивый не обвинял Северную Корею в масштабных нарушениях прав человека. И в общем-то есть за что: в этой стране даже религиозные обряды и просмотр южнокорейских телешоу входят в число многочисленных правонарушений, которые караются самым строгим наказанием.

Однако, как поведал на этой неделе южнокорейской прессе один из авторов Белой книги по правам человека в КНДР в 2022-м (их ежегодно издают в Сеуле), в огромной бочке дегтя нашлась и существенная ложка меда: Северная Корея демонстрирует прогресс в правах женщин. Так, в последние годы на государственных должностях как начального, так и высокого уровня стало намного больше женщин-чиновников — их в КНДР назначают и судьями, и партсекретарями. Даже на посту главы МИДа в стране уже полгода находится женщина — Чхве Сон Хи (кстати, как утверждают злые языки, один из ее предшественников на этом посту Ли Ён Хо, отстраненный с должности в январе 2020 года, был в прошлом году казнен).

Раскулачные слои
ким
Фото: Global Look Press/Kim Jae-Hwan

Более того, по свидетельству перебежчиков из КНДР, зачастую при приеме на работу кандидатам-женщинам отдается предпочтение перед мужчинами с равной квалификацией. Наконец, в копилку прогресса КНДР по женскому вопросу исследователи с юга Корейского полуострова отнесли и принятие около года назад закона о борьбе с домашним насилием. Это значит, что в стране появилась правовая основа, которая не только запрещает само такое насилие, но и обязывает чиновников разбираться со всеми подобными случаями.

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Некоторые эксперты, однако, уверены, что возвышение роли женщин в глазах общества может быть связано с планами северокорейского лидера Ким Чен Ына выдвинуть в свои преемники собственную ныне девятилетнюю дочь Ким Чжу Э, окрещенную местными СМИ «самым любимым ребенком Кима», которых у него трое. В последнее время именно она стала появляться с отцом на публике во время инспекции военных объектов.

Хорошо устроились

Тот факт, что некоторые домашние питомцы живут лучше иных людей, давно перестал быть удивительным. На потребу владельцев собак и кошек и их подопечных давно существуют не только профессиональные грумеры и целая индустрия нарядов, но и услуги эстетического педикюра для четвероногих и даже фитнес-центры.

Раскулачные слои
собачий автобус
Фото: bbc.com
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На этом фоне идея четы Томпсон в сфере обслуживания собак может показаться простоватой. Но именно она привлекла на нынешней неделе внимание СМИ и заодно получила очень лестную оценку зоозащитников. Жители Аляски Мо и Ли Томпсоны сделали специальный собачий автобус, чтобы возить к месту выгула и дрессировки чужих собак. Причем каждому «клиенту» определили свое место внутри автобуса, подбадривая соблюдение правильной рассадки небольшими угощениями.

В общей сложности пара взяла на такие выездные прогулки и воспитание 41 собаку, разделив животных на две группы — утреннюю и вечернюю — по принципу совместимости характеров. И, судя по всему, необычным пассажирам такие разъезды пришлись по душе. Как рассказали супруги Томпсон, почти все собаки загодя и с большим нетерпением ждут подъезда автобуса возле своих домов.

Припозднилась

Вслед за политической бурей, вызванной «Катаргейтом» — коррупционным скандалом внутри Европарламента, президенту ЕП Роберте Метсоле пришлось в силу занимаемой должности стать главным моралистом и исправителем чужих ошибок. Именно она возглавила работу по созданию нового кодекса этики для европарламентариев. И даже обещала добровольно отрапортовать, кто и где принимал за свой счет ее саму, дабы подать положительный пример. Хотя в отличие от евродепутатов президент ЕП никогда не был обязан об этом отчитываться.

Раскулачные слои
Роберта Метсола

Роберта Метсола

Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Но на этой неделе стало известно, что с выполнением своего же обещания Метсола заметно припозднилась. По данным издания Politico, она пока так и не отчиталась о поездке в Бургундию в октябре прошлого года, куда ее пригласило винодельческое братство Confrérie des Chevaliers du Tastevin (Братство рыцарей Кубка дегустаторов), взявшее на себя расходы на роскошный ужин и номер в отеле для президента ЕП и ее мужа стоимостью €350.

При этом на прошлой неделе она зарегистрировала три других таких поездки — ночь в отеле в Копенгагене, оплаченную фондом «Альянс демократий», две ночи в отеле в Иерусалиме во время госвизита в Израиль за счет израильского правительства и одну ночь в Давосе, проспонсированную украинским Фондом Виктора Пинчука. Но опять-таки сделала это с опозданием, выйдя за обещанный ей же самой срок.

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