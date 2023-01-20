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В Госдуме допустили возможность запрета рекламы энергетиков в детских программах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов допустил возможность введения запрета на рекламу энергетических напитков во время трансляций детских программ. Он предложил в пятницу, 20 января, обсудить вопрос ввода подобных ограничений с врачебным сообществом.

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«Запрет несовершеннолетним покупать энергетические напитки я поддерживаю. Что касается запрета рекламы энергетиков, то это надо внимательно обсудить, в том числе и с врачебным сообществом, на предмет влияния этих напитков и на взрослых, так как реклама распространяется не только на детей, но и на взрослых», — сказал депутат, отвечая агентству городских новостей «Москва» на вопрос о возможности одновременного введения запретов на продажу энергетиков несовершеннолетними и рекламу таких напитков.

Свинцов отметил, что на данном этапе можно ограничить рекламу энергетиков в детских программах и в детских журналах.

«Вот там — да. С точки зрения полного ограничения, то мы знаем, что большое число компаний [производителей энергетических напитков. — Ред.] рекламируются во время футбольных матчей, во время других соревнований. Это тонкий момент. Здесь главное не навредить развитию спорта», — сказал парламентарий.

Ранее, 3 января, сообщалось, в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков гражданам России, которые не достигли 18 лет. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности для продавцов и предпринимателей, передает RT.

23 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова дала Минздраву и Минпромторгу поручение проработать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним в РФ. Кроме того, она поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по привлечению к здоровому образу жизни российской молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

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