Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
Туризм
Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля
Мир
В ЕС заявили об исчерпание своих запасов советских вооружений
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации по защите Донбасса
Мир
Глава Пентагона указал на «переломный момент» в украинском конфликте
Армия
Потери ВСУ на краснолиманском направлении за сутки превысили 40 человек
Мир
Футболист Алвес будет арестован в Испании по обвинению в сексуальном насилии
Политика
В Госдуме указали на абсурдную и бессмысленную санкционную политику Запада
Мир
В ФРГ закрыли дочернюю компанию Nord Stream 2 AG
Армия
Песков переадресовал в МО вопрос о якобы установке систем ПВО в Москве
Авто
В России планируют выпускать до 3 тыс. Lada Granta CNG в год
Мир
В Киевской области произошел пожар в храме УПЦ

Участок МЦК от «Крымской» до «Хорошево» будет закрыт 21 января

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Движение по участку Московского центрального кольца (МЦК) от станции «Крымская» до станции «Хорошево» 21 января будет закрыто. Об этом 20 января сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Территория развития: как растет транспортная инфраструктура Москвы
«Мосинжпроект» создает новый облик столицы

«21 января участок Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Крымская» и «Хорошево» будет закрыт. В течение всего дня не будет движения поездов между станциями «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина». На открытом участке МЦК поезда будут следовать по часовой стрелке только до станции «Крымская», против часовой — до «Хорошево», — сообщили в пресс-службе, добавив, что интервал поездов в этот день составит восемь минут.

Отмечается, что закрытие движения необходимо для строительных работ по строительству пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле «Тестовская», где в 2023 году намерены проложить МЦД-4. Согласно тексту пресс-релиза, уже 22 января движение будет нормализовано.

Закрытие участка МЦК от «Крымской» до «Хорошево» 13 января анонсировала пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Согласно пресс-релизу, в период закрытия движения будут установлены специальные инженерные сооружения на время строительства тоннеля под путями.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сеть наземного метро столицы увеличится в два раза в текущем году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023