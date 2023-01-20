Участок МЦК от «Крымской» до «Хорошево» будет закрыт 21 января

Движение по участку Московского центрального кольца (МЦК) от станции «Крымская» до станции «Хорошево» 21 января будет закрыто. Об этом 20 января сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«21 января участок Московского центрального кольца (МЦК) между станциями «Крымская» и «Хорошево» будет закрыт. В течение всего дня не будет движения поездов между станциями «Шелепиха», «Деловой центр», «Кутузовская», «Лужники» и «Площадь Гагарина». На открытом участке МЦК поезда будут следовать по часовой стрелке только до станции «Крымская», против часовой — до «Хорошево», — сообщили в пресс-службе, добавив, что интервал поездов в этот день составит восемь минут.

Отмечается, что закрытие движения необходимо для строительных работ по строительству пешеходного тоннеля на транспортно-пересадочном узле «Тестовская», где в 2023 году намерены проложить МЦД-4. Согласно тексту пресс-релиза, уже 22 января движение будет нормализовано.

Закрытие участка МЦК от «Крымской» до «Хорошево» 13 января анонсировала пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Согласно пресс-релизу, в период закрытия движения будут установлены специальные инженерные сооружения на время строительства тоннеля под путями.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сеть наземного метро столицы увеличится в два раза в текущем году.