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Проектирование первого нацпарка завершили в Нижегородской области

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В Нижегородской области завершили проектирование первого для региона национального парка. Площадь природной территории составляет 76,5 тыс. га.

В состав нацпарка войдут пять кластерных участков — Ичалковский, Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский и Пустынский. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Сейчас в регионе готовят постановление правительства о создании парка.

В министерстве экологии и природных ресурсов отмечают, что организация территории позволит сохранить уникальные природные элементы и развивать экотуризм.

Ранее сообщалось, что новый парк «Дубрава» организуют в подмосковном Павловском Посаде в 2023 году. Рекреационная зона расположится на живописной территории с прудом, яблоневым садом и дубовой аллеей.

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