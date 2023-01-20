Проектирование первого нацпарка завершили в Нижегородской области
В Нижегородской области завершили проектирование первого для региона национального парка. Площадь природной территории составляет 76,5 тыс. га.
В состав нацпарка войдут пять кластерных участков — Ичалковский, Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский и Пустынский. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Сейчас в регионе готовят постановление правительства о создании парка.
В министерстве экологии и природных ресурсов отмечают, что организация территории позволит сохранить уникальные природные элементы и развивать экотуризм.
Ранее сообщалось, что новый парк «Дубрава» организуют в подмосковном Павловском Посаде в 2023 году. Рекреационная зона расположится на живописной территории с прудом, яблоневым садом и дубовой аллеей.