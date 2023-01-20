В России появился китайский полноприводный кроссовер Leap C11

В России один из дилеров стал предлагать полноприводный электрокроссовер Leap C11, который ранее в РФ не поставлялся. Электрокар оборудован двумя электромоторами и стоит почти 5 млн рублей, сообщил 20 января портал Autonews.

Суммарная мощность полноприводного кроссовера на электротяге составляет 544 л.с. На одном заряде машина способна проехать 550 км. Максимальная скорость Leap C11 составляет 170 км/ч. Всего предусмотрено три режима движения: Sport, Comfort, Eco.

Автомобиль получил узкую светодиодную оптику, панорамный люк, рельефный капот, скрытные дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски. Салон электрокара отделан кожей Nappa. Машину оснастили цифровой панелью приборов, у нее есть отдельный экран для переднего пассажира. Также кроссовер оснащен функцией распознавания голоса водителя. Кроме того, в машине есть премиальная аудиосистема с 12 динамиками, камера кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль. Все физические кнопки в салоне машины заменены на сенсорные. Объем багажного отделения у машины составляет 840 л.

Для водителя доступны функция автоматической парковки, система удержания в полосе, система мониторинга слепых зон, функция распознавания дорожных знаков, система доступа и запуск двигателя без ключа.

19 января стало известно, что один из российских дилеров стал предлагать в РФ кроссоверы Audi Q5 e-tron на электротяге. Стоимость «зеленой» машины в России начинается от 5 855 040 рублей. Заднеприводный электрокар оснащен электромотором мощностью 204 л.с., который работает от батареи емкостью 83,4 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет до 560 км. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.