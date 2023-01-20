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В России появился китайский полноприводный кроссовер Leap C11

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Фото: autohome.com.cn
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В России один из дилеров стал предлагать полноприводный электрокроссовер Leap C11, который ранее в РФ не поставлялся. Электрокар оборудован двумя электромоторами и стоит почти 5 млн рублей, сообщил 20 января портал Autonews.

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Суммарная мощность полноприводного кроссовера на электротяге составляет 544 л.с. На одном заряде машина способна проехать 550 км. Максимальная скорость Leap C11 составляет 170 км/ч. Всего предусмотрено три режима движения: Sport, Comfort, Eco.

Автомобиль получил узкую светодиодную оптику, панорамный люк, рельефный капот, скрытные дверные ручки и 20-дюймовые колесные диски. Салон электрокара отделан кожей Nappa. Машину оснастили цифровой панелью приборов, у нее есть отдельный экран для переднего пассажира. Также кроссовер оснащен функцией распознавания голоса водителя. Кроме того, в машине есть премиальная аудиосистема с 12 динамиками, камера кругового обзора, круиз-контроль и климат-контроль. Все физические кнопки в салоне машины заменены на сенсорные. Объем багажного отделения у машины составляет 840 л.

Для водителя доступны функция автоматической парковки, система удержания в полосе, система мониторинга слепых зон, функция распознавания дорожных знаков, система доступа и запуск двигателя без ключа.

19 января стало известно, что один из российских дилеров стал предлагать в РФ кроссоверы Audi Q5 e-tron на электротяге. Стоимость «зеленой» машины в России начинается от 5 855 040 рублей. Заднеприводный электрокар оснащен электромотором мощностью 204 л.с., который работает от батареи емкостью 83,4 кВт/ч. Запас хода на одном заряде составляет до 560 км. С места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 9,3 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

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