«Корзина доброты» передала нуждающимся 518 тонн продовольствия за год

В 2022 году в рамках благотворительного проекта «Корзина доброты» для нуждающихся людей собрали более 518 тонн продуктов. Об этом сообщает пресс-служба X5 Group, которая запустила проект вместе с фондом «Банк еды «Русь»».



Отмечается, что «корзины доброты» в прошлом году получили почти 200 тыс. человек из 40 регионов России. Среди них — многодетные семьи, пенсионеры, врачи и беженцы.



В компании рассказали, что в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» за год провели 17 продовольственных акций, в которых приняли участие более 145 тыс. покупателей. В результате ими было собрано 295 тонн продуктов. Организацией благотворительных мероприятий занимались более 13 тыс. волонтеров «Банка еды «Русь», а также свыше 1,4 тыс. сотрудников торговых сетей.



В то же время на средства, собранные через сайт корзинадоброты.рф, была закуплено порядка 13 тонн продовольствия (благотворителями стали 5,7 тыс. человек), еще 210 тонн X5 передала нуждающимся за свой счет. В итоге показатели прошлого года оказались почти в 1,5 раза больше результатов 2021-го.



В рамках проекта также оказывается помощь животным в приютах. В прошлом году для собак и кошек собрали порядка 21 тонны корма.



Социальный проект по сбору и передаче продуктов нуждающимся «Корзина доброты» запущен в 2015 году. С ноября 2017-го пожертвования стали приниматься через сайт. За время существования проекта собрано и передано более 1500 тонн продуктов.