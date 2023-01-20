В МИД РФ сообщили о «скрытном спонсорстве» ИГИЛ со стороны США

У России имеются сведения, что Соединенные Штаты Америки пытаются установить контакты с противниками нынешних властей Афганистана и тайно спонсируют ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 20 января, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Да, такие данные есть, они делают это не во благо, а во вред, поскольку им очень хочется отомстить за свое позорное военно-политическое поражение в Афганистане. И в отместку они делают всё, чтобы на этой многострадальной земле мир не установился», — заявил Кабулов в эфире канала «Россия 24».

Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, имеются ли какие-либо сведения о попытках США установить связи с антиправительственными силами в Афганистане.

Кабулов добавил, что руководство США также занимается спонсированием боевиков ИГИЛ для борьбы с режимом талибов («Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Хуже всего то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англо-саксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших центральноазиатских партнеров, других соседей Афганистана, но и безопасности России», — отметил спецпредставитель президента.

Ранее, в середине октября 2022 года, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости работать с действующими властями Афганистана и координировать свою работу в данном направлении. Глава государства подчеркнул, что западные спецслужбы из США и Великобритании поощряют противостоящие «Талибану» формирования в Афганистане. Но даже в этих условиях Россия поддерживает необходимый уровень контактов с талибами, которые находятся у власти в стране.

Президент указал, что в интересах правительств азиатских стран не допустить рецидива гражданской войны в Афганистане. До этого, 8 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров и Моттаки в ходе телефонного разговора договорились усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Ситуация в Афганистане стала нестабильной после того, как США, находившиеся в стране с 2001 года, спешно вывели войска оттуда в начале мая 2021 года. 15 августа 2021 года талибы взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны. Президент Ашраф Гани в тот же день согласился подать в отставку и покинул страну. Позднее он объяснил, что сделал это, чтобы «прекратить бойню».