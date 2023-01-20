Маск приукрасил возможности автопилота Tesla в демонстрационном ролике

Маск намеренно приукрасил возможности Tesla, сообщает агентство Bloomberg. Скандал связан с видео 2016 года о преимуществах автопилота. Считается, что бизнесмен лично руководил созданием ролика, в котором сидящему на месте водителя не нужно держаться за руль, передает телеканал «Известия». Электрокар без помощи человека паркуется рядом с офисом Tesla. Как сообщает Bloomberg, ролик вводит зрителя в заблуждение. Спустя семь лет после показа ролика компания так и не реализовала идею. Несколько раз машины с функцией автопилота попадали в аварии. Поэтому в США допускают, что фирме могут предъявить обвинение. Однако сам Илон Маск дал понять, что речь шла о будущих возможностях Tesla.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.