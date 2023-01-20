Песков оценил уровень отношений РФ и США за два года президентства Байдена

В Кремле указали на падение до самого низкого в истории уровня отношений РФ и США во время нахождения у власти американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 20 января.

«Прошедшие два года были очень плохими для наших двусторонних отношений. Отношения России и США сейчас находятся в самой низкой точке исторически, к сожалению. Обозримых надежд на улучшение отношений нет», — сказал Песков.

Так он прокомментировал просьбу журналистов оценить два года президентства Байдена.

Ранее в тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что президент США Байден и его союзники развязал тотальную гибридную войну против России на ее же территории, наживаясь на партнерах по НАТО. Также Антонов отметил, что США заставляют партнеров по НАТО финансировать «ренессанс американского ВПК» в том объеме, которого не видели даже в годы холодной войны.

До этого, в конце декабря 2022 года, посол РФ отмечал, что Соединенные Штаты Америки продолжают руководствоваться принципами холодной войны в отношениях с Россией, будто по коридорам американских властных структур до сих пор бродит призрак СССР. По словам Антонова, Вашингтон, в лице Бадена, перекладывает вину за свои проблемы и просчеты на Россию, чтобы оправдать собственные «беспрецедентные» военные расходы.

Кроме того, администрация американского президента, по словам Антонова, разрушает взаимовыгодные связи между Россией и Европой, делая последнюю зависимой от США.

В том де месяце Антонов заявлял, что на сегодняшний день нет никаких предпосылок и сигналов к улучшению российско-американских отношений. Он добавил, что происходящее можно назвать результатом русофобской политики Вашингтона, который в феврале «свернул» диалог.

Тогда же замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал на желание США задействовать против России весь арсенал средств. В перспективе такой подход, вероятно, останется константой американской политики. Он добавил, что российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии.