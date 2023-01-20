Три человека погибли при пожаре в дачном доме в Омской области
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в дачном доме в Омской области. Во время тушения обнаружены тела трех человек.
Пожар произошел в ночь на 20 января в селе Красная Горка Омского района. Сосед заметил горение и вызвал пожарных. В сгоревшем доме погибли 52-летний мужчина и его 44-летняя сожительница, а также неизвестный мужчина. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Для установления обстоятельств пожара назначены различные экспертизы.
19 января пожар ликвидировали в частном доме в Ленинске-Кузнецком в Кемеровской области. В результате возгорания погибли дети двух, четырех и шести лет. Также в доме найдено тело 56-летней женщины. Предполагается, что она сидела с детьми и была их няней.