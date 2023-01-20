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Песков опроверг возможную встречу Путина с главой МАГАТЭ в ближайшее время

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что в ближайшем будущем у президента России Владимира Путина не запланированы контакты с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом он рассказал 20 января в ходе брифинга.

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«Нет, пока в планах у президента таких контактов нет. С господином Гросси продолжают взаимодействовать наши дипломаты и «Росатом», и соответствующие ведомства», — сообщил Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах Путина и Гросси по вопросу Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Ранее в этот день Гросси заявил о том, что все стороны согласны с необходимостью создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, но переговорный процесс проходит очень сложно. По его словам, ЗАЭС продолжает ежедневно сталкиваться с опасностями. Он добавил также, что несмотря ни на что продолжит регулярные консультации с Москвой и Киевом о зоне физической и ядерной защиты на ЗАЭС в ближайшие дни и недели.

До этого, в конце декабря, глава МАГАТЭ заявил, что вокруг Запорожской АЭС должна быть создана зона безопасности исключительно для предотвращения ядерного инцидента. Гросси подчеркнул, что его единственная цель — не допустить ядерного инцидента на ЗАЭС и он прилагает все усилия для этого.

Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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