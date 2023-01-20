Песков оценил сотрудничество США с латиноамериканскими странами по вопросам оружия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 20 января отреагировал на заявление Пентагона США о работе с девятью латиноамериканскими странами по вопросам поставки оружия Украине.

«Здесь очень важно [иметь в виду] правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны. Потому что любые поставки, они, конечно же, обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения», — сказал он журналистам.

19 января глава Южного командования Вооруженных сил США генерал Лора Ричардсон заявила о том, что Соединенные штаты прорабатывают с девятью странами Латинской Америки вопрос передачи Украине российского оружия, которое находится на балансе у этих государств. В обмен Пентагон предоставит им американское вооружение.

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