Жителя Оренбурга осудили за поджог подруги

В Оренбурге вынесен приговор в отношении мужчину, которого обвинили в поджоге подруги. Потерпевшая получила ожоги, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в июле 2022 года. Оренбуржец, находясь в пьяном состоянии, поссорился со своей знакомой. Мужчина взял растворитель и облил им женщину, а затем бросил в нее горящую спичку. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

У потерпевшей загорелись лицо, шея и другие открытые участки тела. Очевидцы бросились на помощь женщине и попытались сбить огонь. Врачам удалось спасти жизнь пациентки, но она получила ожоги различной степени тяжести.

Мужчина частично признал свою вину, уточняет 56orb.ru. Оренбуржец утверждал, что у него не было намерения убить подругу. Также он заявил, что участвовал в тушении пламени.

Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство, совершенного с особой жестокостью. Суд приговорил мужчину к 8,5 года лишения свободы. Подсудимый уже подал апелляционную жалобу на приговор.