Памфилова заявила о намерении Запада дискредитировать выборы в РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что западные страны уже готовят кампанию по дискредитации выборов в стране. Об этом она 20 января рассказала журналистам.

«У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые «спящие», которые далеко они не спящие, — уже «работают», — сказала глава избирательной комиссии.

Она отметила, что эти действия направлены на подрыв российского общества изнутри, однако ЦИК постарается работать на опережение и вовремя отражать угрозы.

Ранее 20 января Памфилова заявила, что ситуация в недружественных странах усложнит пребывающим там гражданам РФ участие в выборах. Она добавила, что возможности проголосовать останутся, но будут ограничены.

В этот же день зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заверил журналистов, что все избиркомы в новых субъектах страны подключат к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы» до начала ближайшей избирательной кампании. Он сообщил, что нужное оборудование уже закуплено.

10 сентября 2023 года в России пройдет единый день голосования. В этот день в стране пройдут выборы губернаторов и депутатов как минимум двух десятков субъектов Федерации, а также парламентов ДНР и ЛНР.

17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента России. Нынешний глава государства Владимир Путин еще не принял решение о выдвижении своей кандидатуры.