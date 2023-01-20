Две остановки обновят по требованию прокуратуры в Николаевске-на-Амуре
В городе Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) по требованию прокуратуры должны установить павильоны на двух остановках общественного транспорта. Об этом региональное надзорное ведомство сообщает 20 января.
В ходе проверки установлено, что две автобусные остановки не были оснащены урнами, посадочной площадкой и освещением, а автопавильоны для ожидания транспорта вовсе отсутствовали, пишет ИА AmurMedia.
«Городской прокурор направил в суд исковое заявление об обязании органа местного самоуправления оборудовать остановочные пункты необходимыми элементами. Судом требования прокурора удовлетворены», — говорится в сообщении ведомства.
В конце декабря сообщалось, что прокуратура ЕАО требует пересмотреть сроки предоставления новых квартир жильцам аварийного дома. Проверка началась после появления в интернете обращения жительницы дома на Смидовичской улице в Биробиджане.