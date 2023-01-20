Дело возбудили после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Комсомольске
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после вспышки птичьего гриппа на птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре. На производстве выявлено нарушение ветеринарных правил, сообщает 20 января СУ СКР по региону.
«По версии следствия, в период с февраля 2021 года по октябрь 2022-го должностными лицами птицефабрики не приняты надлежащие меры по соблюдению ветеринарных правил на производстве. Указанное повлекло попадание вируса болезни птиц на предприятие», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на Комсомольскую межрайонную природоохранную прокуратуру, территория АО «Птицефабрика «Комсомольская» не очищена от растительности и не огорожена должным образом, при этом на ней имеется синантропная птица. Кроме того, корм для птиц не обрабатывался термически.
От птичьего гриппа пало всё поголовье кур в количестве 519 343 головы. Ущерб составил более 200 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»). Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изымают документацию, будут назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.