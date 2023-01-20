В Астрахани представили новый краеведческий календарь
В Астрахани в областной научной библиотеки имени Крупской презентовали новый краеведческий календарь «Астраханский край: события и даты на 2023 год». Об этом в пятницу, 20 января, пишет «Астрахань-24».
Мероприятие прошло в рамках празднования 185-летия библиотеки. Сам календарь выпускается уже в 60-й раз подряд. Впервые он вышел в 1963 году как дополнение к общероссийскому календарю знаменательных и памятных дат Государственной публичной исторической библиотеки.
В издание-справочник вошло около 250 дат, в том числе 465 лет со дня основания современной Астрахани.
К выходу календарь готовили ученые, сотрудники музеев и архивов, а также общественники, журналисты и представители бизнеса.