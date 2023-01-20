ДТП с участием полицейской машины произошло в Брянске

В Брянске произошла авария с участием полицейской машины. Об этом в пятницу, 20 января, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 19 января, в Советском районе города. Около 18:40 на улице Горбатова 62-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» проехал на разрешающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем Skoda, который ехал на запрещающий сигнал, но с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В результате аварии никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. Обстоятельства инцидента уточняются.

Вечером 18 января в Нижнем Тагиле при движении по трамвайным путям 26-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречку, где врезался в Ford Focus. Пострадала женщина.