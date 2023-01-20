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В Нижнем Тагиле мужчина упал в обморок при купании в крещенской проруби

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Фото: tagilcity.ru
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Мужчине в Нижнем Тагиле стало плохо при купании в крещенской проруби. Как сообщил 19 января портал Tagilcity, житель города чуть не утонул в купели.

По данным издания, инцидент произошел в проруби в акватории Тагильского пруда 18 января. Мужчина погрузился в воду, но от перепада температур потерял сознание.

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На помощь ему тут же пришли другие окунающиеся. После того как пострадавшему была оказана помощь, он быстро пришел в себя.

Накануне стало известно, что около 100 тыс. человек искупались в проруби в Крещение в Московской области в ночь на 19 января. Всего в мероприятиях поучаствовало около 200 тыс. желающих. В Оренбурге в прорубь на Крещение окунулось более 3 тыс. человек. Для этого была заранее подготовлена прорубь на реке Урал.

Тогда же сообщалось, что в Башкирии в крещенских купаниях в 2023 году приняли участие более 13 тыс. человек. В этом году для жителей республики оборудовали 99 купелей.

18 января врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина рассказывала «Известиям» о противопоказаниях к купанию в проруби. Противопоказано прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (нарушения ритма сердца, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и проч.), тяжелым сахарным диабетом 1-го и 2-го типов; людям с тяжелыми проявлениями кожных заболеваний (псориаз, экзема). Медик предупредила, что людям с астмой, острыми инфекционными заболеваниями (ОРВИ, новая коронавирусная инфекция, грипп) следует воздерживаться от крещенских купаний.

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