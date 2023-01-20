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Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае

Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/XinHua/Chen Tianhu
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По меньшей мере 20 человек погибли в результате схода лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетской автономной области КНР. Об этом 20 января сообщило Центральное телевидение Китая.

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, но их осложняют погодные условия.

Лавина сошла 17 января на шоссе недалеко от города Ньингчи, из-за чего люди в автомобильном тоннеле оказались в ловушке. Ранее сообщалось о 13 погибших.

6 января в Казахстане спасатели более четырех суток эвакуировали 40 автомобилей с 93 людьми, застрявших в снегу из-за бурана. Спасательная операция прошла успешно, никто не пострадал.

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