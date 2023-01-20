Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае
По меньшей мере 20 человек погибли в результате схода лавины возле автомобильного тоннеля в Тибетской автономной области КНР. Об этом 20 января сообщило Центральное телевидение Китая.
Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы, но их осложняют погодные условия.
Лавина сошла 17 января на шоссе недалеко от города Ньингчи, из-за чего люди в автомобильном тоннеле оказались в ловушке. Ранее сообщалось о 13 погибших.
6 января в Казахстане спасатели более четырех суток эвакуировали 40 автомобилей с 93 людьми, застрявших в снегу из-за бурана. Спасательная операция прошла успешно, никто не пострадал.