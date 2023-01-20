Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере

Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, сообщили 20 января в Кремле.

«<...> обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. В частности, затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия в энергетической сфере», — сообщается в релизе.

Предыдущий телефонный разговор лидеров стран состоялся в начале января. Тогда Путин и Токаев обсудили высокий уровень российско-казахстанских отношений и обменялись поздравлениями с Новым годом.

28 ноября минувшего года Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. В документе сказано, что Москва и Астана приложат усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и начнут укреплять сотрудничество в энергетике для создания возможности транзита энергоресурсов в третьи страны. Также в тексте отмечается, что страны продолжат занимать близкие позиции по актуальным международным проблемам и не приемлют любые попытки фальсификации общей истории.

26 декабря Токаев призвал не подвергать сомнению роль русского языка в СНГ. По его словам, символично, что в Содружестве в 2023 году будет отмечаться Год русского языка и практическое развитие получит инициатива Казахстана о создании международной организации по поддержке русского языка под эгидой СНГ. Президент Казахстана также обратил внимание на то, что большое значение имеет сотрудничество стран СНГ в сфере безопасности.