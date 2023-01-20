Сотрудники приморского ПНИ ожидают суда за хищение 2,8 млн рублей у подопечных

В Надеждинском районе Приморского края завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников психоневрологического интерната (ПНИ), похитивших у подопечных 2,8 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«В период с февраля 2020 года по июль 2021-го двое сотрудников психоневрологического интерната снимали по имеющимся у них доверенностям наличные денежные средства со счетов недееспособных подопечных граждан для приобретения товарно-материальных ценностей», — говорится в сообщении ведомства.

Затем работники ПНИ сдавали поддельные отчеты о покупке вещей для подопечных, пишет ИА PrimaMedia. Средства при этом были похищены и потрачены на собственные нужды. Общий размер ущерба составил более 2,8 млн рублей, потерпевшими признаны 163 человека.

Еще в ходе расследования подозреваемые полностью возместили ущерб, уточняет РИА «Восток-Медиа». Материалы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») переданы в суд для рассмотрения по существу.