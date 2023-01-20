Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн

Финляндия отправит Украине дополнительную военную помощь на сумму более чем €400 млн. Об этом сообщается в пятницу, 20 января, на сайте финского министерства обороны.

Отмечается, что это уже двенадцатая поставка военной помощи из Финляндии на Украину.

«Украина по-прежнему нуждается в поддержке в оборонительной сфере. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, что Финляндия отсылала Киеву до сих пор. На Украину будет отправлено тяжелое вооружение и боеприпасы на сумму более чем €400 млн», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выделение части помощи финской оборонной техники, направляемой в настоящее время в Киев, стало возможным благодаря активизации двустороннего сотрудничества между Финляндией и Швецией.

«Согласно декларации о намерениях, которая будет подписана сегодня, 20 января, в Рамштайне, Финляндия передаст оборудование Украине, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндию по необходимости», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в тот же день газета Politico написала о создании коалиции стран для давления на ФРГ по вопросу отправки танков Киеву. Авторы материала отмечают, что коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

Авторы статьи указывают на то, что 12 стран НАТО эксплуатируют танки Leopard 2, и многие из них заявили, что хотят передать их Украине в «преддверии ожидаемого весеннего наступления». Но по экспертным правилам им необходимо разрешение Германии, прежде чем они смогут передать боевые машины Киеву.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.