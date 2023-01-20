Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Политика
К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»
Мир
Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн
Политика
В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах
Армия
Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР
Мир
В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву
Мир
Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Мир
Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае
Сюжет:

Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Maxwell Cook
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия отправит Украине дополнительную военную помощь на сумму более чем €400 млн. Об этом сообщается в пятницу, 20 января, на сайте финского министерства обороны.

В НАТО брать: в Финляндии готовы продолжать переговоры о вступлении в блок в 2023-м
Украине альянс вновь обещает «открытые двери», но пока видит приоритетом военную поддержку страны

Отмечается, что это уже двенадцатая поставка военной помощи из Финляндии на Украину.

«Украина по-прежнему нуждается в поддержке в оборонительной сфере. Набор оборонного оборудования, который будет отправлен сейчас, явно самый большой из тех, что Финляндия отсылала Киеву до сих пор. На Украину будет отправлено тяжелое вооружение и боеприпасы на сумму более чем €400 млн», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что выделение части помощи финской оборонной техники, направляемой в настоящее время в Киев, стало возможным благодаря активизации двустороннего сотрудничества между Финляндией и Швецией.

«Согласно декларации о намерениях, которая будет подписана сегодня, 20 января, в Рамштайне, Финляндия передаст оборудование Украине, а Швеция выражает готовность поддержать Финляндию по необходимости», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в тот же день газета Politico написала о создании коалиции стран для давления на ФРГ по вопросу отправки танков Киеву. Авторы материала отмечают, что коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

Авторы статьи указывают на то, что 12 стран НАТО эксплуатируют танки Leopard 2, и многие из них заявили, что хотят передать их Украине в «преддверии ожидаемого весеннего наступления». Но по экспертным правилам им необходимо разрешение Германии, прежде чем они смогут передать боевые машины Киеву.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон и Берлин по-прежнему не могут согласовать вопрос о передаче Украине танков. Отмечается, что в ходе встречи министра обороны США Ллойда Остина с немецким коллегой Борисом Писториусом не удалось достигнуть какого-либо прогресса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023