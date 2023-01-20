Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Политика
К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»
Мир
Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн
Политика
В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах
Армия
Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР
Мир
В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву
Мир
Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Мир
Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае

В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах

Глава ЦИК Памфилова: голосование на выборах в недружественных странах будет затруднено из-за антироссийских санкций
0
Фото: ТАСС/Mykola Miakshykov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в недружественных странах и их отношение к находящимся там россиянам препятствуют проведению голосования на их территории в рамках российских избирательных кампаний. Об этом 20 января журналистам сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Отношения с ЕС теперь уже предстоит выстроить заново»
И.о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов — о готовности объединения ввести новые санкции и потенциале поставок оружия на Украину

Она уточнила, что возможности проголосовать будут, но «весьма ограниченные».

«Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян — напрямую «бьют» по избирательным правам наших граждан. В некоторых странах даже прийти на избирательный участок небезопасно», — сказала Памфилова.

Однако ЦИК приложит все усилия для возможности проведения голосования в недружественных странах, подчеркнула глава комиссии.

17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента России. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нынешний российский лидер Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. В июле 2022 года Путин пояснял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля 2022-го президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023