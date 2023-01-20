В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах

Ситуация в недружественных странах и их отношение к находящимся там россиянам препятствуют проведению голосования на их территории в рамках российских избирательных кампаний. Об этом 20 января журналистам сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она уточнила, что возможности проголосовать будут, но «весьма ограниченные».

«Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян — напрямую «бьют» по избирательным правам наших граждан. В некоторых странах даже прийти на избирательный участок небезопасно», — сказала Памфилова.

Однако ЦИК приложит все усилия для возможности проведения голосования в недружественных странах, подчеркнула глава комиссии.

17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента России. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нынешний российский лидер Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. В июле 2022 года Путин пояснял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля 2022-го президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве.

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