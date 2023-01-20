Глава Евросовета Мишель признал, что санкции против России становится сложнее принимать

Антироссийские санкции становится всё сложнее принимать с каждым новым раундом, признался глава Европейского совета Шарль Мишель во время поездки в Киев.

«Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая», — приводит его слова агентство Bloomberg в четверг, 19 января.

Мишель обратил внимание также на то, что ЕС и дальше будет рассматривать введение новых пакетов ограничительных мер в отношении России.

Как стало известно 17 января, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен надеется на то, что экономика в России погрузится в рецессию благодаря санкциям. Она анонсировала 10-й пакет ограничительных мер в отношении РФ.

Днем ранее хорватский политик, участник делегации Европарламента (ЕП) по связям с РФ (D-RU) Иван Вилибор Синчич сообщил в беседе с «Известиями», что ЕП ждет проектов по новым антироссийским санкциям в феврале 2023 года.

Как было отмечено 11 января, в ЕС есть сомнения по поводу возможности продолжать вводить антироссийские санкции с той же скоростью, с какой это происходило в начале 2022 года.

В течение минувшего года западные государства ввели девять пакетов антироссийских санкций, которые затронули почти все отрасли экономики и крупные кредитные организации. Под персональные санкции попала большая часть чиновников и представителей Вооруженных сил РФ. В Европейском союзе обратили внимание на то, что большинство инструментов воздействия на Россию исчерпано.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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