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Экологи подали в суд на США из-за строительства нефтяного терминала в Техасе

Reuters: экологи подали в суд на США из-за строительства нефтяного терминала в Техасе
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Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt
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Экологические объединения подали в суд на США из-за строительства глубоководного терминала для экспорта нефти в Техасе. Об этом 20 января сообщило агентство Reuters.

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Иск подали сразу несколько организаций, в том числе Sierra Club и Центр биологического разнообразия. По их мнению, будущий терминал и связанный с ним трубопровод несут риск разлива нефти и выброса парниковых газов, что повлияет на благосостояние некоторых видов. Они также считают, что морская администрация США недооценивает опасность проекта для экологии.

Как отмечает Reuters, морской портовый нефтяной терминал компании Enterprise Products Partners станет крупнейшим в Соединенных Штатах. Он будет способен экспортировать 2 млн баррелей энергоносителя в сутки.

19 января экоактивистка Грета Тунберг обвинила участников Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе в климатическом кризисе. Она заявила, что тех, кто действительно ратует за экологию, на форуме нет, равно как и тех, кто «живет на передовой» и больше всех страдает от изменений климата.

До этого, 25 ноября, Тунберг сообщила в своем Twitter, что она и еще 600 молодых людей подали иск против Швеции из-за ее политики по климату. Активисты обвиняют власти страны в нарушении Конституции государства, а также Европейской конвенции о правах человека.

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