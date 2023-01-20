Эксперт оценил сообщение Bloomberg о смешивании в Сингапуре нефтепродуктов из РФ

Сингапур — один из самых масштабных мировых хабов, где осуществляется прием, хранение и перенаправление углеводородов от поставщиков со всего мира преимущественно в Азию. Там может осуществляться смешивание нефтепродуктов разных стран в хранилищах или на танкерах. При этом доля российских нефтепродуктов в итоговом продукте может быть минимальной, объяснил «Известиям» 20 января член Общественного совета Минэкономразвития РФ, президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков.

«Большое количество участников рынка, операций перепродажи и их масштаб снижают возможность прослеживания изначальных производителей и поставщиков нефтепродуктов, тем более после смешивания», — сказал он.

Эксперт уточнил, что это позволяет минимизировать санкционные риски и сохранять сбыт для производителей нефтепродуктов, дополнительно зарабатывать за счет покупки с дисконтом первоначальным покупателям и тем, кто осуществляет смешивание.

«В дальнейшем данные нефтепродукты могут поставляться как азиатским потребителям, так и по всему миру, хоть в Европу и США, если это будет рентабельно», — заключил он.

Накануне Bloomberg сообщило, что в Сингапуре якобы резко увеличился спрос на резервуары для хранения энергоресурсов. Агентство связало это с ростом интереса в прибыли от смешивания поставленного российского топлива с сортами из других источников. Как написало издание, в результате смешанный мазут реэкспортируется. При этом агентство подчеркнуло, что правительство Сингапура не вводило запрет на импорт российских энергоносителей.

По данным судоходной компании Vortexa Ltd., сингапурские терминалы в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нефти и мазута по сравнению с показателем 2021-го.

Поставки нефти и нефтепродуктов из РФ в Азию и на Ближний Восток выросли после того, как западные страны взяли курс на отказ от российских энергоносителей. Так, увеличились поставки российской нефти в Индию. В этой стране она перерабатывается в дизельное топливо и экспортируется в Европу.

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.