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Синоптик предрек похолодание в Москве на следующей неделе

Синоптик Цыганков рассказал о похолодании в Москве на следующей неделе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидается похолодание.

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В беседе с RT в пятницу, 20 января, специалист отметил, что пришедшая в столицу на Крещение оттепель завершается. В ночь на субботу, 21 января, температура будет еще плюсовой, однако уже с утра начнет падать. На выходных 21 и 22 января в городе прогнозируется переменная облачность и небольшие осадки.

«В субботу температура –1...–3 градуса днем и ночью –2...–5 градусов. В воскресенье еще чуть прохладнее. Днем ожидается –2...–5 градусов, а ночью — до –6 градусов», — рассказал Цыганков.

Синоптик добавил, что на следующей неделе, начиная с 23 января, также ожидается рост атмосферного давления. Во вторник, 24 января, и среду, 25 января, выглянет солнце, ночью столбики термометров опустятся до –7…–10 градусов.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в эфире НСН рассказал, что из-за увеличивающегося атмосферного давления и антициклональной погоды осадков в столице и области ждать не приходится. Так, в воскресенье, 22 января, в столичный регион заглянет солнце и будет светить всю неделю.

19 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил агентству городских новостей «Москва», что в столице 19 января 2023 года стало самым теплым за последние 15 лет, температура воздуха на станции ВДНХ к 12:40 составила +2,3 градуса. Он пояснил, что теплая погода на Крещение в Москве в 2023 году связана с поступлением воздушных масс со Средиземного побережья Африки.

17 января Вильфанд рассказал, что очень неоднородная погода с перепадами температур ожидается в Москве до конца зимы.

Специалист отметил, что оттепели в Москве будут наступать чаще обычного, но наравне с этим похолодания ниже 15 градусов мороза тоже будут властвовать в столице чаще привычной нормы, но в целом будут не сильно чаще нее, пишет сайт kp.ru

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