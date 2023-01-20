CNN: глава Пентагона Остин не добился от коллеги из ФРГ согласия на передачу Киеву танков

Главе Пентагона Ллойду Остину не удалось добиться от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков. Как сообщил 20 января телеканал CNN, в связи с этим в администрации президента США Джо Байдена растет раздражение позицией ФРГ.

Как заявил высокопоставленный представитель администрации, Германия согласна предоставить Киеву танки только при условии, если точно так же поступят и США. Другие варианты в ФРГ не рассматривают.

«Это глупо. Они (власти Германии. — Ред.) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу», — заметил источник.

В самом Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять на Украину танки Abrams тем, что слишком высоки затраты на их содержание. По данным CNN, перед встречей на базе Рамштайн вопрос поставок всё еще не решен и «было бы удивительно», если ФРГ все-таки изменит свое решение в связи с усилиями главы минобороны США.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится встреча министров обороны западных государств. Как заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, на этой встрече участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Ранее в пятницу сообщалось, группа стран Европейского союза (ЕС) хочет создать коалицию, чтобы надавить на Германию в вопросе поставки танков на Украину. Как указала газета Politico, коалиция, которую, скорее всего, возглавит Польша, может сделать свои первые шаги на встрече на базе Рамштайн во время регулярного собрания контактной группы по обороне Украины.

18 января немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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